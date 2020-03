Higuita ricorda Italia ’90 e si unisce al coro: “Se potete fare le vostre cose da casa, non uscite”

L’emergenza Coronavirus è ormai arrivata anche in Sudamerica. In Colombia, ad esempio, si contano già 100 casi. Per questo motivo, lo storico portiere della Nazionale dei Cafeteros, René Higuita, ha lanciato un appello ai suoi connazionali, invitandoli a restare a casa e aggiungendo anche un pizzico di ironia per smorzare gli animi: “Se ti dicono di non uscire, non uscire!” – ha scritto su Instagram – “In tanti mi hanno mandato questa foto. Se serve per prendere coscienza la utilizzerò anche io. Prima la salute, se puoi fare le tue cose da casa non uscire.” La foto in questione, riguarda la sua uscita a vuoto ai Mondiali di Italia ’90 contro il Camerun, che regalò il gol a Roger Milla e costò l’eliminazione alla Colombia.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ….,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar … primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas …. pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

Link: profilo Twitter personale René Higuita

Foto: Goal.com