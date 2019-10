Higuain: “Voglio dimostrare che posso stare alla Juve. E domenica c’è un’altra battaglia”

Gonzalo Higuain, autore del primo gol nella vittoria per 3-0 della sua Juve contro il Bayer Leverkusen, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport subito dopo la gara dello Stadium: “Era una partita importate, a maggior ragione dopo il pareggio di Madrid. Sapevamo di dover vincere per avvicinare la qualificazione. Abbaio fatto una grandissima partita contro un grande avversario. Sono felice per i tifosi, per la partita e per il gol. Ora riposiamo perché domenica abbiamo un’altra battaglia per avvicinarsi al primo posto e lottare per lo scudetto. Io voglio dimostrare che posso stare qui, non mi devo fermare. L’annata è ancora lunga e dobbiamo ancora crescere”, ha chiuso Higuain.

Foto: Twitter ufficiale Juventus