Higuain: “Ronaldo il Fenomeno è l’attaccante più grande di tutti i tempi”

Intervistato da ESPN, Gonzalo Higuain, ora negli States all’Inter Miami, ha parlato tra le altre cose di Ronaldo il Fenomeno: “Nella storia ci sono stati molti centravanti fortissimi, ma il migliore di tutti è stato senza dubbio Ronaldo il Fenomeno. Ho cercato di emularlo, Volevo essere come lui. Messi? Lui è magico, fa tutto in campo senza sforzarsi. Per lui tutto è naturale, è nato così e questo lo rende unico. Per me i migliori attaccanti di adesso sono Lewandowski, Haaland e Benzema che è al Real da tantissimo tempo.” Per l’ex attaccante della Juventus dunque, non c’è spazio per Cristiano Ronaldo ex compagno di squadra prima al Real Madrid e poi in bianconero.

Foto: twitter uff inter miami