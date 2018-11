Higuain, respinto il ricorso del Milan: confermate le due giornate di squalifica

Niente da fare per Gonzalo Higuain e il Milan. La Corte sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso presentato dal club rossonero per ridurre la squalifica comminata a seguito dell’espulsione del Pipita in Milan-Juventus. Confermati dunque i due turni di stop per la punta albiceleste che sarà quindi assente per le partite contro Lazio e Parma. Higuain potrà essere presente solo a partire dalla gara contro il Torino. A seguire il comunicato: “RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HIGUAIN GONZALO GERARDO SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DELL’11.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018). La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo”.

Foto: Instagram personale