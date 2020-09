Higuain, prima seduta con l’Inter Miami

Comincia ufficialmente l’avventura di Gonzalo Higuain all’Inter Miami. Pochi minuti fa il club, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha pubblicato un post in cui comunica che l’argentino si è unito al club e ai compagni, sostenendo il primo allenamento con la società di David Beckham.

🚨 Gonzalo Higuaín has been cleared for training and has joined his teammates and coaching staff. 🚨

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 22, 2020