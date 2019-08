Higuain: “Partita pazza, ma è andata bene. Io sono tornato per restare perché…”

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus tornato al gol contro il Napoli stasera, ha parlato dopo la vittoria contro i partenopei ai microfoni di Sky Sport: “Partita pazza. È stata come una montagna russa. Loro hanno fatto due gol velocemente, questo non può succedere. Noi siamo usciti dalla partita e loro hanno pareggiato, ma alla fine è andata così. E’ una vittoria importantissima, dobbiamo migliorare delle cose, ma abbiamo dato tutto in campo e alla fine è arrivata la ricompensa. Ho riconquistato la Juve? Io sono tornato con la convinzione di restare qui. Sono attaccato a questa maglia, a questa società, a questi tifosi. Dal primo secondo che sono arrivato avevo la fissa di rimanere”.

Foto: Juventus Twitter