Higuain: “Non mi sento la stella del Milan”. Poi un siparietto con Gattuso…

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Dudelange, Gonzalo Higuain ha parlato così: “Non mi sento la stella di questa squadra. Voglio solo arrivare a raggiungere gli obiettivi del club. Provo sempre ad aiutare la squadra, non mi do mai un voto quando gioco, quello è compito vostro. Posso dimostrare molto di più ed è per questo che mi hanno preso. Spero di aver imparato dai miei errori”. Poi un simpatico siparietto con Gattuso: “Come potrà cambiare il Milan con te e Ibra in attacco?”, ha chiesto un giornalista al’argentino. Domanda alla quale ha risposto il tecnico rossonero, che ha scambiato una risata con Higuain: “Ha fatto la formazione! E Cutrone dove lo metti? Bah, ha fatto la formazione…”.

Foto: Twitter ufficiale Milan