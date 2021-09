Higuain: “Non mi sarei mai aspettato di fare carriera al Real”

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, nel corso di un’intervista a ESPN Futbol 360, ha ricordato i suoi trascorsi al Real Madrid: “Non mi sarei mai aspettato di fare carriera al Real, ero convinto che sarei rimasto a giocare ancora per un paio di anni al River Plate prima di andare in Europa. E poi a Madrid ero convinto che sarei finito in prestito o al Castilla ma ricordo che mio padre mi disse di non aver paura. Ho giocato con Benzema, fra di noi c’è stata sempre competizione leale. Quando è arrivato Cristiano Ronaldo ha segnato 25 gol, io uno in più. Incredibile. Il mercato successivo ha portato Kakà e Benzema. Lì ho pensato: quanti gol devo segnare… Karim ha fatto uscire la migliore versione di me e io la sua. È un 9 pazzesco. Non me l’aspettavo, neanche un po’”.

