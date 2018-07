Higuain, il Milan resta in corsa. E confermata la linea di Elliott sul profilo giovane (Morata). Giovedì…

Il Chelsea, come vi abbiamo raccontato a parte, nei prossimi giorni sarà a Milano con Marina Granovskaia. Intanto, negli incontri di oggi, il Milan ha ribadito il forte interesse per Gonzalo Higuain, pur sapendo che la valutazione della Juve è di 60 milioni. Se il Chelsea facesse la proposta che la Juve aspetta, è normale pensare che i Blues piomberebbero in pole. In caso contrario non si può escludere, in nome della forte e nuovissima alleanza, un’operazione tra Milan e Juve per Higuain, un’eventuale pista privilegiata che certificherebbe gli eccellenti rapporti tra le due società. Ma prima, ripetiamo, bisogna aspettare il Chelsea. Lo stesso Chelsea che arriverà giovedì in Italia anche per parlare di Alvaro Morata, sempre sulla lista del Milan. Lo scorso 16 luglio vi abbiamo anticipato la missione a Londra di Mirabelli e Fassone (oggi defenestrati) per l’attaccante spagnolo su input del fondo Elliott, la cui linea – che vi confermiamo e ribadiamo – è quella di puntare su un profilo giovane e di prospettiva per il reparto avanzato. Esattamente come Morata, voluto fortemente al Chelsea da Antonio Conte…