Higuain: “La tranquillità che ho adesso a Miami non la cambierei per nulla al mondo”

El Pipita, Gonzalo Higuain, oggi in forza all‘Inter Miami, è stato intervistato da Tyc Sports.

L’attaccante argentino, sparito dal giro del grande calcio da qualche anno, si gode la vita, con grande serenità e tranquillità, che negli ultimi anni in Europa non aveva.

Queste le sue parole: “Ho lasciato la Nazionale sapendo di aver dato il massimo, non voglio tornare sapendo di non poter dare il 100%. Il calcio argentino è cambiato: ai miei tempi per lasciare un club come il River Plate serviva l’offerta da parte del Real Madrid, oggi non si aspettano più i grandi club. Se arriva un’offerta dalla Cina, i giocatori ci vanno. Ogni volta che nasce un talento in Argentina, va via in fretta”.

Sulla sua vita serena: “Qui a Miami sono davvero tranquillo, ho trovato la stabilità emotiva che volevo e mi sento davvero felice. Questa citta mi ha portato ciò che ho cercato per tanti anni, ovvero la tranquillità. C’è molto rispetto, il calcio non è una priorità. I tifosi vanno allo stadio per godersi uno spettacolo e quando ti trovano ti fanno i complimenti o ti spronano, ma non ho mai ricevuto insulti. Tutta la tranquillità che ho adesso non la cambierei per niente al mondo”.

Foto: Twitter Inter Miami