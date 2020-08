Higuain: “Juve, farò le mie riflessioni ma non mi manca il calcio argentino”

Gonzalo Higuain spegne le voci che lo vorrebbero tornare in patria tra le fila del River Plate. Intervistato dal canale Fox Sports Argentina, il Pipita spiega: “Non mi manca il calcio argentino. Sono andato via solo perché era il Real Madrid a cercarmi. Quando me ne sono andato ero giovane ma oggi l’Argentina deve aprire gli occhi perché molti giocatori non vogliono tornare, soprattutto per il futuro delle loro famiglie. In tanti preferiscono gli Stati Uniti, la Cina o L’Arabia Saudita anche a 25 anni”. E sul futuro: “Farò delle riflessioni, potrei giocare in MLS ma ho ancora un anno di contratto con la Juventus, vediamo che succede”:

Foto: Twitter Juventus