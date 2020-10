Higuain: “In MLS ritroverò entusiasmo. E sarò sempre felice per le vittorie della Juve”

Gonzalo Higuain ha raccontato il suo momento alla CBS. “In Europa avevo smarrito la gioia di giocare, in MLS ritroverò l’entusiasmo necessario. Volevo stare lontano dalla pressione del calcio d’élite, in Europa devi dimostrare sempre e credo di aver fatto tanto nel corso della mia carriera. I miei ricordi in Champions? Tanti, per esempio quando mandammo il Real Madrid a un passo dall’eliminazione, ma anche il gol che segnai al Dortmund quando giocavo a Napoli. Sarò sempre felice per le vittorie della Juve”.

Foto: Twitter Miami Inter