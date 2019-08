Higuain, il padre: “Può chiudere la carriera alla Juventus”

Il futuro di Gonzalo Higuain è incerto e alcune squadre interessate, come la Roma, aspettano fiduciose alla finestra nella speranza che l’argentino saluti la Juventus. Secondo quanto dichiarato dal padre del Pipita a Continental Ctes, però, le possibilità non sarebbero altissime: “Gonzalo è in buon momento, ha altri due anni di contratto e potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo“.

Foto: twitter ufficiale Juventus