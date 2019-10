Higuain giustiziere dell’Inter: 6° gol in 11 partite

Quando vede nerazzurro, il Pipita non sbaglia un colpo (o quasi). Higuain si conferma il giustiziere dell’Inter, una vera e propria bestia nera, una sentenza. Eroe di giornata, come spesso accade quando il Derby d’Italia si gioca a Milano e si entra nei minuti decisivi: Gonzalo entra dalla panchina e risolve la partita a Sarri. Il tecnico toscano viene ripagato alla grande dal giocatore che conosce meglio: trovato a Napoli, portato al Chelsea, riabbracciato poi nella Juve. E l’argentino, quando affronta l’Inter, specialmente a San Siro, diventa implacabile e regala quasi sempre gol importanti. Quello di due anni fa, in rimonta, all’89’, regalò 3 punti e cucì, di fatto, lo scudetto sul petto alla Vecchia Signora. Quello di stasera, sul punteggio fermo sull’1-1, a regalare il primo posto in classifica all’armata bianconera. E i numeri non mentono: contro l’Inter, in 11 partite totali, Higuain ha segnato la bellezza di 6 gol. E la Juve si gode il Pipita ritrovato.

Foto: Twitter ufficiale Juventus