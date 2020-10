Higuain, finalmente un gol in MLS

Primo acuto del Pipita in MLS. Nel match tra Inter Miami e New York Red Bulls è andato finalmente a segno Gonzalo Higuain. Il suo gol, arrivato su punizione al minuto 81, ha sancito la vittoria per la sua squadra. L’ex Juventus ha così rotto il ghiaccio al terzo match: nei primi due aveva servito solo un assist.

Foto: Twitter Miami Inter