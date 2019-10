Higuain fa volare la Juve: Sarri, sorpasso e vetta solitaria! Primo ko per l’Inter di Conte

Il derby d’Italia si tinge di bianconero. La Juve sbanca San Siro superando l’Inter di misura: 2-1 il punteggio finale a favore degli uomini di Sarri al termine di un match ricco di emozioni. A sbloccare la contesa ci pensa Paulo Dybala che già al 4′ del primo tempo pesca dal cilindro un diagonale chirurgico sul quale Handanovic non può nulla. I nerazzurri reagiscono con veemenza e al minuto 18 trovano il pari: Lautaro Martinez trasforma con freddezza dal dischetto un calcio di rigore concesso per fallo di mano di De Ligt. La Juve non ci sta e torna alla carica, ma il gran gol di Cristiano Ronaldo (che in precedenza aveva colpito anche una traversa) viene annullato per posizione di fuorigioco. Nella ripresa la musica non cambia, con le due squadre che le provano tutte per portare a casa l’intera posta in palio. Al minuto 62 Sarri azzecca la mossa vincente: dentro Higuain per Bernardeschi, sarà la svolta per la Vecchia Signora. E’ proprio il Pipita, infatti, che regala il successo alla Juve: all’80’ l’argentino raccoglie un perfetto assist di Bentancur (altro subentrato) e buca Handanovic con un potente destro ravvicinato. All‘Inter non basta l’assedio finale, la Juve di Sarri espugna San Siro e conquista la vetta solitaria della classifica con una lunghezza di vantaggio sui nerazzurri di Conte.

CLASSIFICA: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 16; Napoli 13; Roma 12; Lazio, Cagliari, Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma, Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal, Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3.

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie A