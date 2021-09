Higuain: “Dopo l’Inter Miami prenderò un anno sabbatico. Argentina? Non tornerò in Nazionale, ho pochi anni di carriera”

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Milan ex Napoli e Juventus, nel corso di un’intervista a ESPN Futbol 360 ha parlato del suo futuro dopo l’esperienza in MLS: “Non ho ancora deciso cosa fare dopo la fine del contratto, ho ancora un anno. Non escludo di prendermi un anno sabbatico lontano dal calcio e da tutto”.

Sull’esperienza a Miami: “Condividere il campo con mio fratello è la cosa migliore che mi sia capitata. Il calcio ci ha divisi e poi ci ha riavvicinati. Vivere nella stessa città con mio fratello e mio nipote è bello. I miei nipoti non mi vedono come uno zio, ma come un giocatore. Giocare con lui è stato incredibile: il giorno prima che nostra madre morisse lui ha fatto l’assist e io ho segnato il gol, sembrava scritto e sono sicuro che lei lo ha visto. È stato il suo ultimo sogno”.

Infine sulla Nazionale argentina: “Non vedo la possibilità di tornare in Nazionale, tanti anni mi hanno usurato. La mia testa era completamente staccata dalla Nazionale. Sono in un’altra fase della mia carriera, mi restano pochi anni. Oggi la mia priorità è la mia famiglia, vedere mia figlia sorridere. Quando hanno vinto la Copa América, ho parlato con Messi, Di María e Otamendi. Leo ha detto che questa vittoria era anche per chi non c’era, mi ha reso molto felice. Sono stato vicino più volte a vincere qualcosa con la Nazionale ma tengo il percorso e tutto quello che ho provato”.

Foto: Twitter Inter Miami