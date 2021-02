Hierro snobba l’Atalanta: “Squadra meravigliosa, ma una volta le italiane avevano una caratura maggiore”

Fernando Hierro rispetta l’Atalanta, ma non la ritiene un ostacolo insuperabile per il suo Real Madrid. Nella sua intervista per As, lo storico capitano dei blancos ha affermato: ““Con tutto il rispetto del mondo, l’Atalanta è una squadra meravigliosa che gioca un calcio molto offensivo, ma ai nostri tempi i club italiani che abbiamo incontrato erano di diversa caratura. Se penso a Juventus, Inter, Milan, è ben altra cosa. Gli italiani, a quei tempi, erano i dominatori d’Europa. Si sono sempre distinti per potenza fisica e tattica. Erano due concetti che funzionavano molto bene. Poi nel primo decennio degli anni 2000 li abbiamo subentrati. Ecco perché il Madrid ora deve avere fiducia nelle sue possibilità, perché l’Atalanta non è una da cui lasciarsi intimorire”.

