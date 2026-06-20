Hierro: “La Spagna è una squadra giovane, ma solida”

20/06/2026 | 15:57:38

Parlando con la FIFA, Hierro ha commentato la generazione attuale del calcio spagnolo: “Sembrano un gruppo molto unito. Dall’esterno si percepisce chiaramente che all’interno della squadra c’è un’atmosfera eccellente. Luis de la Fuente conosce bene questi giocatori e sa come valorizzarli, avendo lavorato con la maggior parte di loro già nelle nazionali giovanili, e questo si vede. È una squadra solida. Si parla spesso della loro giovane età, ma in campo non la dimostrano affatto. Sono preparati, hanno fiducia nei propri mezzi e mostrano una grande coesione. Tutti questi elementi fanno ben sperare per le possibilità della Spagna al Mondiale.” Una squadra che ha mostrato sempre una forte personalità: “Mi piace molto il loro carattere. Affrontano ogni partita allo stesso modo, indipendentemente dall’avversario che hanno di fronte. Anche quando si tratta di una semifinale o di una finale dell’Europeo, restano fedeli alla propria identità e al proprio modo di giocare. Sono una squadra estremamente completa. Sanno quando gestire il possesso del pallone, quando aumentare il ritmo, quando giocare in verticale, quando attaccare gli spazi e quando appoggiarsi a un centravanti di riferimento. Non sono legati a un unico sistema di gioco ben definito, ma dispongono di una notevole flessibilità tattica. Possono modificare il proprio assetto, cambiare modulo e adattare l’approccio nel corso della partita. Questa capacità di evolversi in base alle situazioni permette loro di giocare con grande sicurezza e fiducia nei propri mezzi.” Infine un commento sui tre fenomeni Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri: “Se non conoscessi la loro età, non crederesti mai che siano così giovani. Lo si capisce dal modo in cui interpretano il gioco e si esprimono in campo. Giocano con grande libertà, ma allo stesso tempo si assumono responsabilità importanti. Vogliono dare il massimo e incidere sulla partita, senza però rinunciare al piacere di giocare, e questa creatività è un aspetto fondamentale del loro calcio. Nico Williams, Lamine Yamal e Pedri hanno tutti una personalità straordinaria. Nico e Lamine affrontano l’uno contro uno senza alcun timore, mentre Pedri possiede una sensibilità unica nel gestire i ritmi della partita: sa quando rallentare, quando accelerare e quando portare palla per creare superiorità. Hanno una maturità ben superiore alla loro età, una qualità rara da trovare. Giocano con una sicurezza e una consapevolezza che normalmente appartengono a calciatori molto più esperti”.

Foto: X RFEF