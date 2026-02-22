Hien: “Secondo me quello di Hojlund è fallo, mi tiene per le braccia e se non lo avesse fatto avrei preso la palla”
22/02/2026 | 17:32:30
Il giocatore dell’Atalanta, Isak Hien, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Napoli. Queste le sue parole:
“Se ho subito fallo? Secondo me è fallo, non mi piace parlare di queste cose dopo la partita, secondo me è fallo, lui mi tiene per le braccia e se non lo avesse fatto avrei preso questa palla secondo me. Alla fine è calcio, quindi c’è chi dirà che non lo è”.
Foto: Atalanta.it