Hien: “Mbappé l’attaccante più difficile da marcare. Poi Gyokeres. Spero non vengano mai in Italia”

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato dal ritiro della Nazionale svedese, elogiando il compagno Gyokeres, mettendolo in top tra gli attaccanti più difficili da marcare.

Queste le sue parole ad AS: “L’attaccante più difficile da fermare? È una domanda difficile, ma direi Gyokeres, anche se posso dire pure Mbappé, ma Gyökeres è il secondo, se non ho dimenticato nessun altro. Come per Mbappé, spero che Gyökeres non venga in Italia, così non dovrò affrontarlo. È un giocatore molto forte fisicamente, e quando porta palla in velocità, è molto difficile da fermare. Quindi ha una mentalità che non tutti i giocatori d’élite hanno”.

Foto: sito Atalanta