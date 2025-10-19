Hien: “La Lazio è una squadra veramente forte, dovremo dare il massimo per prendere i tre punti”

19/10/2025 | 17:25:28

Il calciatore dell’Atalanta, Isak Hien, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Noi vogliamo giocare il nostro calcio contro tutti, anche se sappiamo che la Lazio è una squadra veramente forte. Dovremo dare il massimo per prendere tre punti oggi. Dobbiamo stare attenti su tanti aspetti, soprattutto sui palloni in profondità. E dobbiamo fare gol. Abbiamo fatto buone partite, è mancato forse qualcosa in attacco, ma siamo forti e vogliamo vincere”.

Foto: Atalanta.it