Hien: “Il calcio è così, se non concretizzi le palle gol non vinci. Sono due punti persi”

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona prestazione, ma il calcio è così e noi oggi non abbiamo fatto abbastanza per vincerla. Noi non pensiamo a Napoli e Inter. Giochiamo per i punti ma non possiamo guardare la classifica ogni settimana. Noi vogliamo sempre migliorare e fare di più. Vogliamo giocare bene, oggi abbiamo fatto una buona partita ma non abbastanza. Abbiamo perso due punti oggi, volevamo vincere. Il calcio però è fatto così e questa era una partita con tante interruzioni e così è difficile far gol. Ma non abbiamo scuse, dobbiamo fare meglio”.