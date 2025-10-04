Hien: “Felice di essere tornato. Forse avremmo meritato la vittoria”

04/10/2025 | 23:51:00

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Como.

Queste le sue parole: “Sono contento dopo questa partita ed essere tornato dall’infortunio. Sempre difficile rientrare con la squadra ma sono contento dei 90 minuti”. Cosa vi ha messo in difficoltà? “Sì, il Como è fortissimo, giocano un bel calcio ma noi abbiamo fatto una buona prestazione. Forse meritavamo di più, ma questo è il calcio. Abbiamo fatto una buona partita”. Il calcio di Juric e il sistema proposto ti stanno aiutando a crescere. “Sì, è un calcio che fa bene, mi piace tanto e io ho sempre la sensazione di avere l’opportunità di dimostrare la mia qualità nella difesa”.

Foto: sito Atalanta