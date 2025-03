Hien carica l’Atalanta: “E’ il momento di raccogliere i frutti del nostro lavoro”

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo sul momento della compagine nerazzurra, in vista della sfida scudetto contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui, ora vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro. Il campionato si deciderà nelle prossime settimane, e noi vogliamo essere protagonisti”.

Sulla solidità difensiva dell’Atalanta: “L’Atalanta è tra le migliori squadre d’Europa per clean sheet e ha raggiunto quota 500 minuti senza subire gol: “Non ero a conoscenza di questo dato, ma dimostra che stiamo facendo un grande lavoro. Alla fine, però, quello che conta è vincere: se domenica battiamo l’Inter 4-3, firmerei subito. Abbiamo perso giocatori importanti come Scalvini e Kossounou, ma chi è rimasto ha saputo compensare le assenze. Abbiamo una grande intesa tra noi difensori e ci aiutiamo a vicenda”.

Poi sulla sfida agli attaccanti di Inzaghi: “Giocatori come Lautaro e Thuram sono molto forti e non concedono nulla. Li ho già affrontati in diverse occasioni e so quanto possano essere pericolosi. Ma questo fa parte del calcio: più avversari di alto livello affronti, più cresci. E io voglio sempre migliorarmi”.

