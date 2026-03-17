Hien: “Abbiamo voglia di rivalsa. La gara con l’Inter ci ha dato consapevolezza”

17/03/2026 | 21:17:22

Il difensore dell’Atalanta, Hien, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “C’è molta voglia di rivalsa. Vogliamo riscattarci facendo tesoro di quella che è stata la gara di settimana scorsa”.

Che cosa vi siete detti dopo l’1-1 di San Siro contro l’Inter? “È un pareggio che ci ha dato tanta forza. Abbiamo affrontato l’Inter ed è stata una squadra difficile da affrontare. Siamo contenti del risultato e vogliamo continuare così”.

Foto: sito Atalanta