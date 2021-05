Heysel, il ricordo del Liverpool: “Mai dimenticare”

Non solo la Juventus, anche a Liverpool è stato ricordato la tragedia dell’Heysel avvenuta il 29 marzo del 1985. La società inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha pubblicato un messaggio di commemorazione. “Ci uniamo come club per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita all’Heysel. Mai dimenticare”.

We come together as a club to pay our respects to those who lost their lives at Heysel.

Never forgotten. pic.twitter.com/N92W0aS6Vy

— Liverpool FC (@LFC) May 29, 2021