Heynckes: “Troppe partite, al calcio oggi preferisco andare in palestra”

06/05/2025 | 16:48:07

L’ex tecnico del Bayern Monaco e del Real Madrid Jupp Heynckes si è raccontato in una intervista concessa a Kiker, dove ha detto la sua sull’attuale momento del calcio: “C’è un eccesso di partite, il consumatore ne è inondato, ma è così che funziona il business. I giocatori guadagnano cifre esorbitanti e i club devono generare introiti”. Sulle partite che ama concedersi in tv: “Seguo il Bayern Monaco, il Mönchengladbach, l’Athletic Bilbao, il Real Madrid, il Barcellona e il calcio spagnolo in generale, così come le migliori partite di Inghilterra e Francia. Sono selettivo; guardo le partite più importanti, ma a volte preferisco andare in palestra piuttosto che guardare la Bundesliga”.

FOTO: X Bayern Monaco