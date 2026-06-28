“Hey Jude”, l’Inghilterra si qualifica nel segno di Kane e Bellingham. La gioia di Tuchel e dell’attaccante

28/06/2026 | 10:24:23

L’Inghilterra torna ad esultare, vittoria 2-0 contro il Panama e qualificazione ai sedicesimi. Ecco le parole di Tuchel: “Abbiamo fatto quello che andava fatto. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà contro un avversario tosto e siamo stati l’unica squadra a creare questo numero di occasioni contro Panama. Ognuno ha fatto la propria parte e Bellingham ha dato un grosso contributo. Dobbiamo crescere molto ed aggiustare tanti dettagli con il nostro approccio aggressivo, ma il torneo inizia adesso con la fase ad eliminazione diretta. Cresceremo, più importanti sono le partite e più faremo bene”. Questo il commento di Kane alla BBC: “Sicuramente sono orgoglioso del record. Il Mondiale è la competizione più grande per un calciatore e fare 11 gol è qualcosa di grandioso perché è sempre difficile. Voglio godermi il momento con la squadra e il primato nel girone. Non do mai questi momenti per scontato, abbiamo raggiunto un altro traguardo e speriamo non sia l’unico per questo torneo”.

Foto: Twitter Euro 2024