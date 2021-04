Hetemaj-Viola, coppia d’oro. E il Benevento lavora per il rinnovo

L’età non conta, per informazioni rivolgersi a Perparim Hetemaj, classe 1986, reduce da una straordinaria prestazione in casa della Juve prima della sosta. Hetemaj è in scadenza, le offerte non mancano, la Serie A ormai è l’habitat naturale del finlandese che ha compiuto 34 anni lo scorso dicembre e che sta benissimo a Benevento. Al punto che ha dato la priorità al club dei Vigorito, pur avendo avuto altre proposte nelle ultime settimane.

Accanto a lui, c’è Nicolas Viola, classe 1989 e 32 anni da compiere a ottobre. Viola in tandem con Hetemaj proprio a Torino, ma anche fuori perché Nicolas è in scadenza come il suo compagno e vuole dare la precedenza al club che ormai frequenta da anni con risultati importanti e un rendimento fuori discussione. Aspettiamo sviluppi già entro questo mese di aprile, la coppia d’oro può ripartire da Benevento. Ma prima la certezza della salvezza, molto delicata la gara di sabato contro il Parma.

Foto: Viola sito Benevento