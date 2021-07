Hetemaj saluta il Benevento: “Due anni importanti. Porterò sempre un grande ricordo della piazza dentro di me”

Perparim Hetemaj mercoledì svolgerà le visite mediche con la Reggina, intanto ha salutato il Benevento con un post sul suo profilo Instagram: “Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove mi sono sentito subito a casa che grazie alla forza di tutti mi ha dato la gioia di vincere un campionato e la forza di saper lottare fino alla fine sempre per la salvezza. Porterò sempre dentro di me un grande ricordo della città e della gente di Benevento. Grazie a tutti di cuore”.

Foto: Instagram personale Hetemaj