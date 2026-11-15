Heskey incorona Harry Kane: “È il miglior calciatore inglese della storia”

15/11/2026 | 11:05:32

Emile Heskey non ha dubbi: Harry Kane è il più grande calciatore inglese di sempre. L’ex attaccante della Nazionale, con 62 presenze e protagonista in Premier League con Liverpool, Leicester e Aston Villa, ha espresso un giudizio molto importante sul centravanti del Bayern Monaco nel corso di un’intervista concessa ad AS. Alla domanda se Kane possa essere considerato il miglior giocatore inglese della storia, Heskey ha risposto senza esitazioni: “Abbiamo avuto grandissimi giocatori, ma per me sì. Quando si apre questo tipo di dibattito è impossibile non pensare a lui. Le sue prestazioni lo dimostrano e c’è qualcosa che lo rende speciale”. L’ex attaccante ha poi spiegato cosa rende unico il capitano dell’Inghilterra: “A Kane gli anni fanno bene. È sempre più forte. A 33 anni sta vivendo il momento più importante della sua carriera. Mentre altri calciatori alla sua età iniziano la fase calante, lui continua a crescere, a migliorare, segna sempre più gol ed è sempre più importante per l’Inghilterra e per il Bayern”. Heskey ha sottolineato anche il peso del trasferimento in Germania, che ha permesso a Kane di confrontarsi con una nuova realtà e di conquistare finalmente trofei importanti: “Gli ha fatto bene lasciare il suo Paese per continuare a crescere e vincere titoli. Ha il dono della longevità. Avremo ancora Kane ad alto livello per parecchio tempo”. Nel corso dell’intervista, l’ex Liverpool ha parlato anche della Nazionale inglese e del confronto con la Spagna, considerata attualmente una delle squadre più forti al mondo. Heskey ha elogiato soprattutto il lavoro svolto dalle giovanili spagnole: “La formazione di base in Spagna è ineguagliabile. Lavorano molto bene da tanti anni, hanno un’idea, uno stile e un progetto che sanno portare avanti alla perfezione”. Infine, spazio anche a Thomas Tuchel. Heskey ritiene che il commissario tecnico stia facendo un buon lavoro, pur riconoscendo la difficoltà di gestire una Nazionale ricca di talento: “Ha riunito nuovamente il gruppo e sta andando nella direzione giusta. Adesso la sua missione è scegliere il sistema tattico adeguato, perché abbiamo tanti trequartisti di qualità e non è possibile inserirli tutti nella stessa formazione”.

foto: sito Bayern Monaco