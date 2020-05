Hertha, il tecnico Labbadia: “Con tutti i test che abbiamo fatto, potrebbero permetterci di esultare per i gol”

Bruno Labbadia, neotecnico dell’Hertha Berlino, ha commentato la vittoria per 3-0 ai microfoni di SKY Sport Deutschland: “Nelle nelle ultime cinque settimane ho cercato di gettare le basi. Avevano bisogno di questa vittoria, che era incredibilmente importante per la fiducia dei ragazzi, se lo meritavano.” Poi, un commento sulle esultanza dopo i gol che, alcuni suoi giocatori, hanno ignorato dopo la terza rete: “So che tutti ci guardano, ma le esultanze fanno parte del calcio. Siamo stati testati così spesso che penso che possiamo permettercele. Sarebbe anche un peccato se non ci fosse permesso di festeggiare più.”

