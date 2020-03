Hertha Berlino: il calciatore positivo al COVID-19 è Maximilian Mittelstadt

In mattinata, l’Hertha Berlino aveva comunicato che uno dei loro calciatori è stato trovato positivo al Coronavirus. Di conseguenza, squadra, staff tecnico e dipendenti saranno messi in quarantena per 14 giorni. Pochi minuti fa, la Bild ha reso noto il nome del calciatore: si tratta di Maximilian Mittelstadt, difensore tedesco classe ’97. Mittelstadt si è sottoposto al tampone sabato scorso, dopo un sospetto aumento di temperatura. Oggi, rassicura il quotidiano tedesco, sta bene.

Foto: sito ufficiale Hertha Berlino