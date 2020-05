Herrera non ha convinto Simeone: in estate sarà addio?

Héctor Herrera potrebbe lasciare l’Atletico Madrid la prossima stagione. Infatti, il messicano – arrivato dal porto la scorsa estate dal Porto – non ha convinto, finendo in posizione arretrata nelle gerarchie di Simeone. Infatti, su 22 presenze stagionali, solo 14 sono arrivate dal primo minuto. Di conseguenza, Herrera – il cui contratto scadrà ne 2022 – potrebbe partire per trovare maggiore spazio. Secondo quanto riportano Mundo Deportivo e The Independent, su di lui sarebbe molto forte l’interesse del West Ham di David Moyes, suo grande estimatore.