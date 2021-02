Herrera: “Neymar e Mbappé sono l’orgoglio del Psg. Messi? Lo scorso anno a noi non piacevano le voci su Neymar”

Ander Herrera, attualmente fuori dai campo in seguito ad un infortunio ma in procinto di ritornare, tanto che è atteso in settimana il suo ritorno in gruppo, ha rilasciato un’intervista alla radio spagnola Cadena Ser per discutere di diversi argomenti, dalle voci di Messi al Psg ai rinnovi di Neymar e Mbappe.

Su Neymar e Mbappé e sui relativi rinnovi dei loro contratti: ” Da settembre ho visto un Neymar super coinvolto con la voglia di vincere tutti i titoli. Credo che sia diventato il fiore all’occhiello del progetto. È un leader naturale. Kylian sarà uno dei migliori giocatori del prossimo decennio, qualunque cosa dica, sarà sulla prima pagina di ogni giornale. La fine dei loro contratti? Ha senso che tutti ne parlino, lo considero una cosa normale che accade ogni stagione. Ma sono concentrati sul PSG “.

Quanto alle voci su Leo Messi, lo spagnolo non vuole esternare dichiarazioni e afferma: “L’anno scorso, quando tutti a Barcellona parlavano di Neymar, era qualcosa che non ci piaceva. Non parlerò di un giocatore del Barça. Ho molto rispetto per questo club, il suo allenatore e per Lionel Messi. Non ci entrerò ”.

Foto: ESPN