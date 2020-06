Herrera: “Icardi grande acquisto. Neymar e Mbappé via? Il PSG non vende, al massimo compra”

Ander Herrera, centrocampista del Psg, ha parlato ai microfoni di AS analizzando anche il mercato del club parigino. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento dell’acquisto di Icardi, un attaccante tra i primi al mondo per i prossimi anni. Neymar e Mbappé via? Sono due aziende all’interno del club per le entrate che generano. Entrambi sono fondamentali nel progetto e li vedo molto felici e coinvolti con PSG. Fra l’altro il nostro non è un club che vende. Piuttosto compra. Gli esempi? Ne ho tanti. Mourinho è duro ma leale. Bielsa ha un amore estremo per il calcio. Zlatan è identico dentro e fuori dal campo. Ciò che dice ai media, lo ripete anche negli spogliatoi. A vorresti ucciderlo ma non puoi non amarlo. Pogba è un calciatore che ha tutto, ma a Manchester ha avuto alti e bassi ma se trova continuità è inarrestabile. Credo sia normale che il Real Madrid lo voglia”.

Foto: Twitter ufficiale Psg