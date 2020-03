Herrera: “Bilbao? Sono stato bene, ma quando andrò via dal PSG tornerò da Saragozza”

Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un intervista al canale ufficiale del lcub tramite YouTube, rispondendo ad alcune domande. Sulla possibilità di tornare un giorno all’Athletic Bilbao, ha detto: “Sono stato immensamente felice a Bilbao, ma vengo da Saragozza , cosa che non ho mai nascosto. La mia speranza è divertirmi a Parigi, vincere titoli con il PSG e un giorno poter tornare a casa mia, Saragozza. Sono stato estremamente fortunato ad essere stato in grado di giocare per Athletic e godermi la sua filosofia, ma la mia speranza è di tornare a Saragozza, il club di cui sono tifoso da quando ero piccolo, di cui lo sono ancora e continuerò ad essere per il resto della mia vita.”