Herrera avvisa il Messico: “So che vi sentite invincibili, ma siate responsabili”

Il Messico è uno dei pochi paesi che non ha ancora preso provvedimenti seri per l’emergenza Coronavirus. Per questo motivo, Hector Herrera, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha voluto avvisare i suoi connazionali tramite i suoi profili social: “Vorrei condividere un messaggio da casa mia qui a Madrid . – ha scritto sul suo account Instagram- Voglio invitare tutta la mia gente in Messico a prendere coscienza di questo virus, ad essere più responsabile, ad essere più grato, soprattutto perché la natura ha dato loro una grande opportunità nel tempo. Seriamente fratelli, se noi in Spagna potessimo riportare il tempo alla fase 1 di questo virus come te senza pensare, prenderemmo misure e precauzioni per non uscire di casa. Capisco e ammiro che molte volte i messicani si sentono invincibili, che molte persone pensano che non accadrà loro nulla con il Coronavirus , forse no. Speriamo di no, ma pensiamo ai nostri genitori e nonni, alle persone più vulnerabili a questo virus. Uniamoci in Messico , siate responsabili ed evitiamo i contatti fisici, siate di supporto, ma soprattutto rimanete a casa. Non è una vacanza, sono rimasta a casa.”

Foto: AS