Herrera attacca: “Meritavo più attenzione dal Manchster United, ho sempre dato tutto per loro”

Dopo cinque stagioni con il Manchester United, Ander Herrera si è trasferito al PSG la scorsa estate, a parametro zero. Intervistato da The Athletic, lo spagnolo si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa in merito alla sua esperienza con i Red Devils: “Non me ne sono andato a causa dei soldi o della lunghezza del nuovo contratto. Ho aspettato troppo a lungo e meritavo più attenzione dal club. Ero quel tipo di giocatore che ha dato tutto, non mi sono mai lamentato, non sono mai andato dalla stampa per lamentarmi. Ma comunque, questo fa parte del calcio e della vita, non ho nulla di personale contro nessuno. Lo dico da un punto di vista professionale.”

