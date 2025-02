Hernanes sull’Inter: “Ha la sindrome del bel ragazzo, per vincere serve il sangue negli occhi”

Non di certo il miglior momento della stagione per l’Inter. I nerazzurri, infatti, nelle ultime quattro gare di campionato hanno portato a casa la vittoria una sola volta, senza contare il problema degli scontri diretti. E questo è evidenziato anche dalla classifica che, nonostante gli ultimi passi falsi del Napoli, vede la Beneamata ancora al secondo posto in classifica. A parlare di ciò è stato Hernanes sul suo profilo di TikTok: “L’Inter ha la sindrome del bel ragazzo. Perché ha una bella faccia, un fisico scolpito, è intelligente, grazioso, ha risorse economiche e una bella macchina. Per questo pensa automaticamente che tutte le ragazze cadano ai suoi piedi e può portare a casa il risultato. Ma non è così. Questa squadra ha veramente tutto ma per vincere le partite serve attitudine, serve avere il sangue negli occhi. Solo la bellezza a volte non basta”.

FOTO: Twitter San Paolo