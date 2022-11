Hernanes: “Il derby è imprevedibile, bisogna essere concentrati per 90 minuti”

L’ex centrocampista della Lazio e Juve, Hernanes ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, ecco le sue parole: “Gli infortuni di Savic e Immobile pesano tantissimo per questa Lazio. Per il derby ci vuole cuore caldo, ma la testa e i piedi devono essere freddi. Con i sentimenti negativi non si va da nessuna parte. Il derby è imprevedibile. Non mi dispiace Felipe Anderson da falso nueve”

Foto: Hernanes Instagram