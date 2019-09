Hernandez: “Spero di poter giocare già la prossima settimana”

Arrivato al Milan in estate, Theo Hernandez ha fatto appena in tempo a fare un’ottima impressione nelle prime uscite della pre-season prima di subire un infortunio alla caviglia nel match contro il Bayern Monaco che lo ha costretto al forfait nelle prime due giornate di campionato. Ora però c’è la pausa per le nazionali e lo spagnolo spera di poter tornare in piena forma in vista della sfida al Verona di domenica 15. Queste le sue parole a Sportmediaset: “Gli infortuni accadono nel calcio, è stata una giocata molto brutta, ma non ho potuto farci niente. Ora sto molto bene, sto lavorando duro per tornare più forte di prima e per giocare il prima possibile. Settimana prossima spero di essere già pronto per giocare, ma bisogna poi vedere se i dottori me lo lasciano fare. Ho molta voglia di giocare e di rendere felici i tifosi. Giampaolo e Zidane sono due allenatori differenti. Non conoscevo a dire il vero Giampaolo: è un grande allenatore e penso che farò belle cose con lui. Ho molta voglia di giocare il derby e sono sicuro che lo vinceremo“.

Foto: twitter Milan