Theo Hernandez: “Non mi aspettavo questo impatto al Milan. Ora continuiamo così”

Dopo il successo contro la Spal negli ottavi di Coppa Italia, Theo Hernandez (autore del gol del 3-0) è intervenuto così ai microfoni di Milan TV: “Il gol? Sono molto contento, spero di continuare così. Non mi aspettavo questo impatto, ma volevo dimostrare tutte le mie qualità. Sto lavorando bene, sono in un bel momento della mia carriera. Siamo in un grande momento dopo la vittoria di Cagliari e quella di stasera, speriamo di poter continuare in questa maniera”.

Foto: Twitter ufficiale Milan