Hernandez: “Finale di Champions? Contro l’Inter abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, con l’Arsenal sarà diverso”

21/05/2026 | 17:10:35

Il difensore del PSG Lucas Hernandez ha parlato così della finale di Champions che i parigini giocheranno contro l’Arsenal: “E’ complicato, ma è vero che quest’anno le aspettative erano molto più alte. Certo, tutti volevano battere i campioni in carica, e non tutte le partite di Champions League sono state facili. Ma abbiamo dimostrato la nostra forza mentale, abbiamo dimostrato che tipo di squadra siamo. E oggi siamo di nuovo in finale. Anche se non è stato facile, abbiamo avuto alti e bassi durante la stagione. Ma ora stiamo entrando nella fase finale della stagione nel miglior modo possibile. Fisicamente e mentalmente, siamo tutti pronti. Abbiamo dieci giorni per prepararci adeguatamente a questa partita. Rispetto all’anno scorso, quando avevamo un po’ meno tempo a causa della finale di Coppa, anche questo gioca a nostro favore. Avremo più tempo per prepararci al meglio per questa finale”.

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