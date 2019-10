Marco Giampaolo non è più l’allenatore dei Milan, al suo posto è arrivato Stefano Pioli. Intanto, attraverso i propri canali social, Suso e Theo Hernandez hanno voluto salutare l’ormai ex tecnico dei rossoneri. “Grazie per tutto mister. Buona fortuna”, il messaggio del fantasista. Questo, invece, quanto scritto dall’esterno sinistro: “Grazie per tutto e buona fortuna”.

Foto: Milan Twitter