Hernandez: “Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio”

Queste le parole di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, intervenuto su Twitter in risposta ad alcune domande dei tifosi rossoneri: “Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio. Se possiamo raggiungere presto la vetta d’Europa? Indubbiamente. Questa maglia richiede sempre massima serietà e determinazione, il Milan è un club enorme fin da quando sono nato. I suoi colori ti fanno innamorare. Il paragone con Maldini? Nessuna pressione, bensì orgoglio e responsabilità. Paolo è lo specchio dove guardare, correre sulla sua stessa erba mi dà le motivazioni giuste per fare del mio meglio”.

Foto: Twitter ufficiale Milan