Hernandez: “Battere l’Inter farebbe entrare il PSG nella storia, meritiamo un gran finale”

25/05/2025 | 14:45:17

Il difensore del PSG Lucas Hernandez ha parlato in conferenza della finale di Champions League contro l’Inter: “Quella che arriva è una settimana come le altre. Poi, più ci avviciniamo alla partita, più sentiamo la tensione, l’adrenalina. Durante la settimana saremo rilassati, come al solito. Credo che da venerdì in poi la situazione migliorerà un po’. La cosa più importante deve ancora arrivare. Sarebbe un anno incredibile e storico per noi giocatori, per la società, per i tifosi, per la città e anche per il Paese. Meritiamo di chiudere in bellezza e faremo tutto il possibile per riuscirci”.

FOTO: Instagram Hernandez