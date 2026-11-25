Hermoso: “Sono orgoglioso di aver visto la Roma giocarsela a Parigi. Siamo tutti importanti”

25/11/2026 | 23:11:14

Le parole di Hermoso a Sky dopo la partita contro il PSG: “Sono molto felice di arrivare in uno stadio come questo e vedere una Roma che gioca in un modo speciale, anche senza paura. Siamo sulla strada giusta e continuiamo a fare grandi passi, che per noi sono importanti. Tutti sono big. Questo siamo noi, la squadra è così e siamo messi nelle condizioni di essere tutti protagonisti. Sono tante le partite che dobbiamo giocare, quindi siamo tutti importanti. Donyell, Paulo e anche Bryan, tutti quelli che magari hanno giocato più minuti all’inizio del campionato, sono entrati con la mentalità giusta, anche per aiutare i compagni e portare a casa un risultato ottimo”.

foto x roma