Hermoso risponde a Folorunsho: “Non ho parlato con lui, è un tema delicato. Episodio che si commenta da solo”

10/12/2025 | 20:01:06

Nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League fra Roma e Celtic Glasgow, valida per la sesta giornata della fase campionato, il centrale difensivo iberico Mario Hermoso ha risposto così a Folorunsho: “Non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega decidere fino a che punto accettare alcuni commenti”.

Foto: Instagram Hermoso